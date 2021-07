Jovanotti, incidente in bici: graffi e tre costole incrinate

A seguito della pubblicazione del video ufficiale di "L'allegria", il singolo scritto da Jovanotti e interpretato da Gianni Morandi, Lorenzo ha condiviso su Facebook alcune immagini del dietro le quinte della realizzazione della clip al Motor Ranch di Valentino Rossi – che ha anche partecipato al filmato. Ai fan più attenti non sono sfuggiti alcuni scatti in primo piano del volto del cantautore romano con una serie di graffi evidenti. Nel rispondere ai tanti che commentando il post hanno chiesto cosa fosse successo a Jovanotti, il 54enne artista ha fatto sapere:

“I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) sono perché il giorno prima venendo giù dai tornanti di Castel Rigone in bici sono andato lungo dentro a un roveto (ardente) e mi sono incrinato pure tre costole”. Nel raccontare la sua disavventura, Lorenzo Cherubini ha poi raccontato: “Quindi nei crediti del video dovrei aggiungere Fabrizio Borra, che mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole”.