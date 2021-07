Maneskin, è uscito il video scandaloso di "I wanna be your slave"

Calze a rete, tacchi a spillo, costumini di pelle. Baci gay, come quello tra il cantante Damiano Damiano e il batterista Ethan Torchio. E anche scene di "doggy style". Come un mini "Rocky Horror Picture Show", scandaloso. È il video di "I wanna be your slave", il nuovo singolo dei Maneskin, appena uscito. Arriva dopo le anticipazioni social degli ultimi giorni, pubblicate dalla band romana In una di queste, una clip, la bassista Victoria De Angelis sputava verso il basso un liquido gelatinoso che cadeva in faccia al batterista del gruppo, Ethan Torchio. Una scena presente anche nella versione ufficiale del video.