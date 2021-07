Madonna, il tour di "Madame X" diventa un documentario

Il tour di "Madame X" Madonna sarà al centro di un documentario che uscirà a ottobre e di cui la cantante ha lanciato il primo trailer. Un tour "maledetto", con tante date cancellate per problemi di salute. Prima a New York e poi a Parigi, dove la star ha contratto il coronavirus. Il documentario sarà trasmesso su Paramount + e racconterà gli alti e i bassi di un tour destinato ad essere ricordato. Madonna ha persino pianto, a Miami, e ha più volte parlato del "dolore indescrivibile" che ha provato durante questa avventura. "Madame X è un agente segreto - ha raccontato - Viaggia in tutto il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce in luoghi bui. Lei è una ballerina. Una professoressa. Un capo di stato. Una casalinga. Una cavallerizza. Una prigioniera. Una studentessa. Una madre. Una bambina. Un’insegnante. Una suora. Una cantante. Una santa. Una puttana. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X".

