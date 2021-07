Maneskin: "I wanna be your slave" ha superato le 10 milioni di views

Lo scorso 15 luglio i Maneskin hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo, "I wanna be your slave" (leggi qui il testo), caratterizzato da provocazioni a sfondo sessuale sguaiate e irriverenti. A pochi giorni dalla sua condivisione, la clip della band romana ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, conquistando il primo posto delle tendenze sulla popolare piattaforma. Per la precisione, al momento, la clip conta già oltre 10 milioni di views.

A proposito di "I wanna be your slave", la formazione romana ha spiegato: “È un modo per descrivere con crudezza tutte le sfaccettature della sessualità e come possono essere influenti nella vita di tutti i giorni. Abbiamo inserito dei contrasti: 'I’m the devil, I’m a lawyer, I’m a killer, I’m a blonde girl', vogliamo far passare l’idea che non dobbiamo per forza avere una sola identità, ognuno può avere tante sfaccettature”.