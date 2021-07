Kanye West, il nuovo album sta arrivando

Uno dei più grandi innovatori della storia del rap sta per tornare. I rumor sulla nuova release di Kanye West arrivano da Justin Laboy, media personality americana, che ha dichiarato che il rapper avrebbe suonato il nuovo disco per lui e per il cestista Kevin Durant. "Kanye ha suonato il suo nuovo album ieri sera a Las Vegas - ha scritto Laboy - la produzione è avanti anni luce, suona come se fosse al verde e affamato e cercasse di farsi firmare di nuovo. Ogni artista che ha in programma di uscire presto dovrebbe solo rimandare". Laboy ha poi condiviso una foto di quello che presumibilmente è West che suona la musica per lui e Durant. In un altro tweet, Laboy ha continuato affermando che il disco uscirà "a un certo punto di questa settimana. L’album di Kanye West è davvero finito. Quando uscirà, questa settimana, probabilmente non ascolteremo nient’altro per un po’…". L'hype per questo nuovo progetto è alle stelle, dovrebbe intitolarsi "Donda".