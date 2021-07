Britney: "Non salirò su un palco finché sarò sotto la tutela di mio padre"

Britney Spears si sfoga su Instagram e annuncia ai suoi fan che non si esibirà più sul palcoscenico fino a quando suo padre avrà il controllo sulla sua vita. Una minaccia che aveva già ventilato in passato. La rabbia della star travolge tutti: il papà che la controlla da 13 anni, la sorella che canta le sue canzoni alle premiazioni e tutte le persone a lei vicine che "non si sono mai fatte vedere" e che ora per "salvare la faccia" le mostrano sostegno nella sua battaglia contro il padre. "Il mio cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente", ha scritto sui social.

Il post - "Non mi piace che mia sorella si presenti a una premiazione e canti le mie canzoni", ha aggiunto riferendosi a Jamie Lynn Spears, che finora è rimasta per lo più in silenzio sulla situazione di Britney. "Non mi esibirò su nessun palco con mio padre che controlla quello che posso indossare, dire, fare o pensare. L'ho fatto per 13 anni. Preferisco condividere video dal mio salotto che su un palco a Las Vegas", si è sfogata la popstar con i suoi fan su Instagram, ai quali ha confessato di aver "dovuto pregare" affinché le facessero inserire nei suoi spettacoli nuove canzoni.