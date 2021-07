Cardi B rappa seminuda e con il pancione

Cardi B rappa seminuda in un video condiviso sui social, che raccoglie milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. La rapper, classe 1992, ha svelato di essere incinta del suo secondogenito con il marito Offset, durante i i BET Awards, qualche settimana fa. E nella clip rieccola, capelli verde acqua, prima con un abitino a rete, completamente trasparente e poi in reggiseno e tanga mentre canta sfoggiando con orgoglio le sue curve esplosive e bollenti. A giudicare dalle dimensioni del pancione il bebè sembra in arrivo, ma non si sa ancora se il fiocco sarà rosa o azzurro. Cardi B e Offset sono già genitori di un bambina, Kulture Kiari Cephus, che ha sontuosamente festeggiato 3 anni una settimana fa ricevendo in regalo un orologio da oltre 250mila dollari e una collana personalizzata con ciondoli di diamante da oltre 90mila dollari.

