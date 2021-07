Britney Spears ha ricevuto un regalo speciale da Selena Gomez

Selena Gomez non dimentica mai lei sue amiche. Britney Spears ha condiviso un post su Instagram ringraziando Selena per averle mandato un pacchetto a sorpresa che includeva: i tre prodotti Rare Beauty preferiti da Britney e un bikini della nuova collezione di costumi da bagno La'Mariette disegnata proprio da Sel. Qui sotto trovate il post con la reazione di Britney.

Il regalo di Selena Gomez si aggiunge al coro #FreeBritney, insieme a quelle di tante altre star come Ariana Grande, Madonna, Christina Aguilera, Justin Timberlake e tante altre che stanno mostrato il loro sostegno a Britney Spears. Durante l'ultima udienza nel caso in cui sta chiedendo la fine della tutela personale e amministrativa su di lei, che è nelle mani del padre Jamie Spears dal 2008, la cantante ha ottenuto di poter scegliere il proprio avvocato. Il giudice ha accettato le dimissioni del legale Sam Ingham, che la rappresentava sin da quando era iniziata la tutela 13 anni fa, e ha detto sì alla richiesta che d'ora in poi sia l'avvocato Mathew Rosengart a seguire la popstar.