Francesco Gabbani, due date live nel 2022

Francesco Gabbani tornerà dal vivo nel 2022 per due date nei palasport. Il vincitore del Festival di Sanremo del 2017 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 6 maggio e al Palazzo dello Sport di Roma due giorni dopo, l'8 maggio. I biglietti per i concerti saranno disponibili dal 27 luglio sui circuiti ufficiali e dal 1 agosto nei punti vendita.

Gabbani ha appena rinnovato il contratto discografico con BMG e sta lavorando a un nuovo brano inedito la cui uscita è prevista per settembre. Ancora non è noto il titolo del pezzo, ma si sa già che si tratterà di una canzone in cui l’autore tornerà a fare ciò che gli riesce meglio: giocare con le parole. Il brano sarà inserito nel quinto album di inediti di Gabbani, attualmente in lavorazione. Non solo musica, però, perché in autunno Gabbani è atteso anche al debutto cinematografico, con una parte da attore nel film “La donna per me” di Marco Martani, nel quale reciterà accanto ad Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.