Chris Martin: vacanza in barca in Spagna con Dakota Johnson

In questi giorni Chris Martin ha deciso di godersi di un po' di relax. Mentre con la sua band ha annunciato il nuovo album dei Coldplay, "Music Of The Spheres", in uscita il 15 ottobre e da oggi anticipato anche dal singolo "Coloratura", il 44enne artista britannico è stato sorpreso in vacanza alle Baleari, in Spagna.

Come documentato dai reporter di Page Six, Chris Martin sta trascorrendo giorni spensierati in compagnia della sua fidanzata Dakota Johnson. La destinazione scelta dal frontman dei Coldplay e l'attrice di "Cinquanta sfumature di grigio" - insieme dal 2017 - per trascorrere alcuni giorni di vacanza è Palma di Maiorca, dove i due si godono giornate serene insieme come provano le foto che li ritraggono a bordo di un gommone insieme a una guida locale.

Dakota Johnson and Coldplay's Chris Martin take to the seas in Spain https://t.co/4OLA2OWNaE pic.twitter.com/6MTvQ7LfZt — Page Six (@PageSix) July 23, 2021

I Coldplay hanno diffuso oggi il lyric video di "Coloratura", il brano della durata di dieci minuti che chiude l'album "Music of the spheres", la cui uscita è annunciata per il prossimo 15 ottobre. Ascolta il pezzo qui sotto: