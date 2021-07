Ed Sheeran ha pensato di ritirarsi

Ed Sheeran si era preso un anno di pausa, dopo l'uscita del suo album del 2017 "Divide" e il successivo tour, per iniziare a "cercare chi fosse" e una volta che la moglie Cherry ha dato alla luce la figlia Lyra nel settembre 2020 ha pensato seriamente di continuare il suo periodo di stand by. Lo ha rivelato ai microfoni di SiriusXM: "Ho smesso di suonare per un po'. La musica fa parte di me come persona. Poi ho avuto mia figlia e mi sentivo come, 'Ok, è tutto. Questo sono io. Probabilmente diventerò un papà. Non suonerò più.'"

Tuttavia, dopo aver dedicato molto "tempo e molti sforzi" alla sua bambina, Ed ha sentito che gli mancava qualcosa e si è reso conto che era importante dare il buon esempio alla figlia tornando al lavoro. "Poi improvvisamente mi sono detto, è più importante per mia figlia crescere sapendo che i suoi genitori hanno un'etica del lavoro. In quel modo sono tornato lentamente alla musica e il processo creativo ha ricominciato a fluire". Nonostante considerasse seriamente di ritirarsi durante quel periodo di pausa Sheeran ha scritto centinaia di canzoni. Ha infatti dichiarato in una recente intervista: "Ho fatto due album e scritto tipo 250 canzoni, di queste circa 50 ballate.”