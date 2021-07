Vasco in concerto a Trento in uno spazio da 100mila posti

Il 20 maggio 2022 è previsto un concerto di Vasco Rossi a Trento, nella zona di San Vincenzo. La giunta provinciale, si legge in una nota, ha approvato oggi una delibera "che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali, ma anche sportivi, di livello internazionale".



L'annuncio è stato rilanciato anche sui canali social del rocker di Zocca: "Dopo tanto rincorrersi di voci, finalmente è arrivata la conferma ufficiale dalla Provincia Autonoma di Trento che, nell'ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica. Il nuovo parco si chiama Trentino Music Arena sorge a pochi chilometri dalla città, nell'area San Vincenzo di Mattarello ed è in grado di ospitare oltre 100mila persone".

