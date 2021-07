Amy Winehouse, in arrivo un possibile album postumo

Nel giorno del decimo anniversario della tragica morte di Amy Winehouse, avvenuta il 23 luglio del 2011 all'età di soli 27 anni, è arrivata la notizia che un album postumo sarebbe in cantiere. A rivelarlo è stato il padre della cantautrice britannica: Mitch Winehouse ha raccontato alla BBC che starebbero lavorando a un disco postumo basato su frammenti ritrovati nell'archivio personale di Amy.

"Abbiamo trovato dei frammenti, ma è difficile utilizzarli perché i CD sono danneggiati. Ma da quanto mi hanno detto, potremmo riuscire a recuperare qualcosa. Non sarà buono come 'Back to Black' ma da quello che ho sentito, dai frammenti che riusciremo a restaurare, il materiale è buono", ha dichiarato il padre della compianta artista, considerata all'unanimità una delle voci più simboliche del soul e del jazz. L'artista ha debuttato nel mondo della musica nel 2003, anno di uscita del suo primo disco, "Frank". L'enorme successo è arrivato poi nel 2007, quando è uscito il secondo album "Back to Black" che, trainato da singoli come "Rehab", "Love Is a Losing Game" e dall'omonimo brano "Back to Black", ha scalato le classifiche di tutto il mondo e le ha fatto vincere cinque Grammy Awards.