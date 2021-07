J-Ax contro Eric Clapton sul tema vaccini

Nell'ultima clip pubblicata sul suo canale Instagram J-Ax critica aspramente il 76enne chitarrista Eric Clapton per la sua decisione di non fare concerti dove è richiesto il pass vaccinale per entrare, come da scelta adottata dal governo britannico. Il rapper, che è tra i testimonial della campagna vaccinale in Italia, ritiene questa presa di posizione decisamente irresponsabile e non manca di farlo notare dichiarando: "Così quando andrete a un concerto di Eric Clapton non sarà solo di noia il modo in cui potrete morire". Per poi aggiungere che: "A parte gli scherzi, trovo irresponsabile il messaggio di un artista così influente, per fortuna influente solo per i boomer."

Il messaggio del 48enne Alessandro Aleotti continua invitando la stampa a porre attenzione e a non dimenticare – come fatto dalla politica - alle migliaia di lavoratori del mondo dello spettacolo che sono fermi da ormai un anno e mezzo con tutto ciò che tristemente ne consegue. Per chiudere il suo intervento J-Ax cita il titolo di una delle sue interpretazioni più note: "Forse a qualcuno la 'Cocaine' non è ancora scesa".