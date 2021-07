Jennifer Lopez e Ben Affleck, baci e passione a Capri

Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo aver palesato il loro ritorno di fiamma con baci appassionati, stanno passando le vacanze in crociera nel Mediterraneo a bordo di uno yacht, dopo la Costa Azzurra. I Bennifer hanno fatto tappa proprio nell'isola più famosa del Golfo di Napoli. La cantante e l'attore hanno passeggiato mano nella mano in via Le Botteghe, con al seguito gli immancabili paparazzi, tra gli applausi e qualche selfie con i residenti e gli altri turisti. Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ci sta riportando indietro nel tempo fino al 2002, a quel momento storico del gossip internazionale, in cui i Bennifer si sono innamorati la prima volta sul set del film "Gigli".

