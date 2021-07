Billie Eilish, il nuovo album (non ancora uscito) è già da record

Il tanto atteso secondo album in studio di Billie Eilish uscirà il 30 luglio, ma "Happier Than Ever" ha già battuto il suo primo record. Apple Music ha annunciato che l'album è il disco più pre-aggiunto nella storia della piattaforma con oltre 1.028.000 pre-add. Insomma, i suoi fan sono così impazienti: vogliono ascoltarlo proprio nell'istante esatto in cui verrà pubblicato. Billie aveva già detenuto questo record con il suo album di debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", poi era arrivato The Weeknd con "After Hours" a sottrarglielo.

