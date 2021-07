Rihanna sta per lanciare il suo primo profumo Fenty

Rihanna si prepara a lanciare il primo profumo di casa Fenty. La cantante e stilista ha anticipato la notizia sulla pagina Instagram di Fenty Beauty. Il misterioso videoclip mostra frammenti di una bottiglia di vetro marrone con la didascalia "qualcosa di sensuale, sicuro di sé ma sexy in arrivo molto presto". Questa non è la prima avventura nel mondo delle fragranze per la superstar, anche se è la prima volta con Fenty. Rihanna ha già all'attivo una collezione di 11 profumi con la casa di fragranze Parlux, creati a partire dal 2010. I fan potrebbero ricordare alcuni dei più popolari: Nude, Reb'l Fleur e Riri. Aveva persino una colonia maschile chiamata Rogue Man. Non sappiamo ancora se Fenty Eau de Parfum sarà maschile, femminile o per tutte le persone, ma possiamo aspettarci che sarà un successo enorme.

