Cesare Cremonini, una bellissima dedica per Federica Pellegrini

Un omaggio a una grande campionessa. Cesare Cremonini ha scritto un lungo messaggio, una dedica speciale a Federica Pellegrini, simbolo di dedizione e coraggio. "Esistono sportivi di grande esperienza che hanno vinto moltissimo per la loro fame di risultati e che hanno entusiasmato milioni di tifosi - ha scritto il cantante bolognese sui social - poi la passione che li ha guidati nella storia supera i confini delle carriere e persino i tantissimi verdetti e medaglie esposti in bacheca. La passione li porta a scontrarsi persino con avversari di seconda o terza generazione, inevitabilmente fortissimi anche “per colpa” loro. Le pagine di storia in questi attimi si trasformano in classici". Qui sotto potete leggere il messaggio completo:

