Pop Smoke e Dua Lipa insieme: ecco il video di “Demeanor”

È online su YouTube il videoclip ufficiale del singolo “Demeanor” del compianto Pop Smoke featuring Dua Lipa. Già disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming, e in rotazione radiofonica da oggi la nuova versione radio edit, è stato il brano più aggiunto negli Stati Uniti nelle radio Top 40 dove al momento si trova alla #37 e in Rhythm alla #31.

Il video, con la regia di Nabil, vede un’ambientazione settecentesca, all’interno di un castello misterioso e magico, in cui si svolge uno sfarzoso banchetto, tra quadri in movimento, presenze spettrali e ospiti eccentrici, il tutto coronato da un grande ballo con abiti decorati di merletti e sontuose parrucche. Dual Lipa balla e si scatena, mentre Pop Smoke, ovviamente, viene evocato come una sorta di fantasma-divinità. Il singolo è contenuto nell’ultimo album “Faith”, uscito il 16 luglio, che ha già debuttato alla #1 nella Billboard 200 Album Chart. Il progetto discografico è entrato in Top 10 in Italia e in Canada, Paesi Bassi, UK, Belgio, Australia, Francia, Austria, Svizzera e Germania. Il 23 luglio è stata pubblicata la versione “Deluxe” di “Faith”, contenente 4 tracce inedite. La tracklist vanta la presenza di star quali Pharrell, Kid Cudi, Kanye West, Pusha T, Future, Rick Ross, The-Dream, 42 Dugg, 21 Savage, Rah Swish, BEAM, Bizzy Banks, Takeoff, Lil Tjay, Swae Lee, Chris Brown, Quavo, Kodak Black, e TRAVI.