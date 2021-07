"House of Gucci": poster ufficiale e trailer con Lady Gaga

Dopo aver mostrato qualche foto in anteprima dal set sono stati distribuiti i primi poster di "House of Gucci". I poster vedono in primissimo piano la protagonista, Lady Gaga, che nel film interpreta Patrizia Reggiani, ma anche Adam Driver, che interpreta Maurizio Gucci, oltre a Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. Diretto da Ridley Scott, il film sarà interpretato da un ricco cast di star. Tra queste appunto Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Robert De Niro. Il film è prodotto dallo stresso regista e da Giannina Scott attraverso la loto etichetta Scott Free Productions. MGM ha acquistato il progetto e lo distribuirà in USA il 24 novembre 2021. Nel resto del mondo verrà distribuito da Universal Pictures. Cliccando qui potete vedere il bellissimo trailer.

