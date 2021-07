Luca Carboni e Cesare Cremonini celebrano i portici di Bologna

I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Si tratta del 58esimo sito italiano ad aver ricevuto tale nomina. A celebrare Bologna c'hanno pensato due artisti natii e legatissimi alla città, come Luca Carboni e Cesare Cremonini. Hanno celebrato quella stessa Bologna che ha illuminato le strofe delle canzoni di Lucio Dalla, Cremonini e non solo. Il primo, Luca Carboni, soltanto pochi anni fa scrisse una canzone d'amore dedicata alla sua città natale, ovvero "Bologna è una regola" che, attraverso il videoclip, ha mostrato una versione notturna dei celebri portici. Il suo post potete leggero qui sotto. Un altro post di gioia e celebrazione, è arrivato da Cesare Cremonini, anche lui come Carboni nato a Bologna: lo stesso Cesare Cremonini che soltanto due anni fa aveva acceso le luci delle luminarie che portavano i suoi versi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Carboni (@lucacarboniofficial)