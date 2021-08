Gli Stadio: "Gaetano ha superato l'infarto"

Sta meglio Gaetano Curreri, il leader degli Stadio svenuto venerdì sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri. La band ha fatto sapere che "l'infarto è stato superato brillantemente".

"L'abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l'affetto e le belle parole spese per lui - ha scritto la band in un post su Facebook -. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati". Gaetano Curreri, 69 anni, si era sentito male nel corso di un concerto mentre stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero "Piazza Grande" dell'amico Lucio Dalla. A un certo punto non è più riuscito a leggere il testo della canzone dal leggìo e si è accasciato. I suoi amici e compagni musicisti lo hanno abbracciato al volo. Alcuni medici presenti tra il pubblico sono immediatamente saliti sul palco per i primi soccorsi e poi la corsa all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno.