Kanye West annuncia un nuovo evento per l'uscita di "Donda"

Kanye West ha annunciato un nuovo evento per presentare il suo nuovo album, “Donda”, la cui uscita era inizialmente fissata per lo scorso 23 luglio e poi rimandata al 6 agosto. La notizia è stata data da Live Nation con un post pubblicato sui social in cui si legge: “Kanye West presenta l’album ‘Donda’ al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta giovedì 5 agosto”.

Proprio presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, lo scorso 22 luglio il rapper aveva presentato in anteprima la sua nuova prova sulla lunga distanza, prima di decidere di fermarsi allo stadio per terminare il disco. Per questo motivo, l’album non ha visto la luce e, secondo quanto fatto sapere da un portavoce del 44enne artista, dovrebbe uscire il 6 agosto. "Donda", dedicato alla madre scomparsa qualche anno fa, è il primo album della voce di “Stronger” da "Jesus is king" del 2019 e, come segnalato, includerà collaborazioni con Jay-Z, Pop Smoke, Travis Scott, Pusha T, Baby Keem, Lil Baby, Lil Durk e altri.