I Maneskin stanno per collaborare con Iggy Pop?

Nel mondo della musica è diventato l'argomento delle ultime ore. I Maneskin hanno pubblicato una clip sui social in cui si salutano con Iggy Pop, che con un italianissimo "ciao" si congeda dalla videochiamata. La band romana si mostra in studio, il rocker in un ufficio. Quello che sta accendendo una grande curiosità, mandando sulle stelle i fan, è il testo del post scritto dai vincitori dell'Eurovision: "Keep an eye on this. Soon Iggy Pop", cioè "Tienilo d'occhio, presto Iggy Pop" Il quartetto romano sta per far uscire un brano con la voce degli Stooges? Sarebbe una collaborazione internazionale di altissimo livello.

In molti in "I wanna be your slave", nonostante i Maneskin lo abbiano più volte smentito, spiegando che quando l'hanno scritta non avevano riferimenti precisi, vedono un netto richiamo alla mitica "I wanna be your dog" degli Stooges. E se uscisse proprio una versione di "I wanna be your slave" con Iggy Pop? Il brano, infatti, è andato fortissimo in America.