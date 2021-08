The Weeknd annuncia il nuovo singolo

Un nuovo pezzo all'orizzonte. “Take my breath” è il titolo del nuovo singolo di The Weeknd, annunciato dall 'artista canadese con un video teaser e in uscita il prossimo 6 agosto. Il filmato condiviso dal 31enne cantautore canadese per annunciare il suo prossimo brano è una clip promozionale della NBC per la squadra femminile di atletica statunitense alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La voce di “Blinding lights” ha condiviso il video, con immagini delle atlete Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas. Lo ha fatto sui suoi canali social con una didascalia accompagnata dall’hashtag #TokyoOlympics che recita: “8 agosto 2021, nuovo singolo”. Nel filmato, inoltre, è possibile ascoltare un estratto della nuova canzone.