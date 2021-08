Billie Eilish spiega perché considera Justin Bieber un grande amico

Un'amicizia salda, fatta di consigli nei momenti più difficili. Justin Bieber è sempre pronto ad aiutare Billie Eilish. Da quando si sono conosciuti al Coachella nel 2019 e hanno collaborato sul remix di "Bad Guy", Justin è diventato anche una sorta guida per Billie. "Lui è il più dolce di sempre - ha spiegato la 19enne in un'intervista su SiriusXM - Io lo amo. È un mio buon amico". Ha quindi raccontato come Justin Bieber si tenga spesso in contatto con lei, soprattutto per mettere a disposizione tutta la sua esperienza quando si tratta di notorietà: "Lui mi è stato così d'aiuto, in riferimento al gestire la fama. Mi chiama a volte e mi dice cose che mi fanno sentire ascoltata, che mi fanno sentire che c'è qualcun altro là fuori che sta attraversando le stesse cose. È davvero bello averlo accanto in quei momenti". In passato, Justin Bieber aveva parlato del voler "proteggere" Billie Eilish: "Se mai avrà bisogno di me, sarò qui per lei - aveva detto - non voglio che passi niente di ciò che ho passato io, non lo auguro a nessuno. Se mai avrà bisogno di me, basterà una telefonata".