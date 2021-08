Dj con caschetto biondo e occhiali: è Salmo

Salmo ha pubblicato alcune storie dal suo profilo Instagram in cui scrive che un “suo amico” è pronto a esibirsi in un dj set. Sulla locandina della performance un volto disegnato con occhiali da sole scuri e caschetto biondo platino. Poi il tag: dj Treeplo. Finendo sulla pagina di questo fantomatico artista, che si definisce ironicamente un “Professional Driller”, viene da ridere. Ci sono video e foto di dj Treeplo, ma a guardarli bene si intuisce subito che, dietro quel travestimento, c’è lo stesso Salmo. Fantastici i commenti dei fan, che stando al gioco, alimentano il clima surreale: “Ormai sei commerciale”, scrivono. Dj Treeplo pubblica anche delle classifiche assurde come quella che vede la sua canzone “I don’t care” nella 50 top globale di Spotify.

