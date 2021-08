The Weeknd, ritirato dai cinema il suo nuovo video

"Take My Breath" è il titolo della nuova canzone di The Weeknd. L’artista lo ha annunciato con un video sui profili social, realizzato per l’emittente NBC e attraverso un video promozionale per la squadra femminile di atletica a Tokyo 2020 (ci sono immagini e voci delle atlete olimpioniche statunitensi Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas). Intanto il video ufficiale del brano, che potete vedere qui sotto, doveva andare in onda nei cinema americani Imax prima di "The Suicide Squad" questa settimana, ma c'è stato un problema: la clip è stato ritirata, in quanto ritenuta pericolosa. La causa? Potrebbe provocare epilessia per le intense luci stroboscopici presenti nelle immagini.

"Take My Breath" è la prima canzone che segna il ritorno di The Weeknd dopo il suo album di successo "After Hours". Lo scorso 30 luglio l'artista ha sorpreso i suoi milioni di follower su Instagram cancellando qualsiasi post condiviso fino a quel momento. Qualche giorno dopo ha poi pubblicato una sua nuova foto e un video, disponibile anche sul suo canale YouTube, intitolato "The Dawn Is Coming (Teaser)" con l'estratto di una nuova canzone: ha così preannunciato l’arrivo di una nuova alba della sua carriera e quello che potrebbe essere il suo prossimo disco. Qui sotto potete ascoltare la sua nuova fatica: