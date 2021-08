Kanye West, anche questa volta "Donda" non è uscito

Kanye West, davanti al pubblico presente ad Atlanta alla seconda presentazione del nuovo album “Donda”, ha regalato momenti di spettacolo e di musica di altissimo livello. Su YouTube si trovano diversi contenuti video sulla serata, si possono ascoltare alcune tracce, ma oggi sulle piattaforme, nonostante l’evento di presentazione, il nuovo progetto del rapper non c’è. West, uno dei più grandi innovatori della storia recente dell'hip hop, non è nuovo a situazioni di questo genere. Oltre a far ascoltare una versione completamente rinnovata del disco, l’artista ha deciso di cambiare look e coreografia rispetto al primo evento. Con l’aiuto di Demna Gvasalia, nominato art director dell’evento, il rapper ha abbandonato il rosso del primo live per far spazio a capi Balenciaga e prodotti firmati “Donda”, come alcuni abiti militari. A leggere i commenti dei presenti, il disco sembra essere molto apprezzato sin da questi primi ascolti, anche grazie ai numerosi feat di spessore. Resta comunque il fatto che a oggi non è presente sulle piattaforme e non è stato reso pubblico. Il pre-order su iTunes segna come data d'uscita il 9 agosto. Ma ormai fare previsioni è impossibile.