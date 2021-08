Justin Bieber: un evento musicale di quattro giorni a Las Vegas

Justin Bieber ha presentato "Justin Bieber & Friends", ovvero uno speciale evento che si terrà a Las Vegas dal 7 al 10 ottobre di quest’anno. Il cantante ha annunciato la presenza di ospiti e artisti senza però rivelarne i nomi. Justin ha scritto: “Ero a lavoro a questo da un po’. Sarò a Las Vegas e porterò con me un pò di amici”. Un weekend insieme alla popstar e a tanti altri artisti. Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda l'inizio della vendita dei biglietti, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi. Lo scorso aprile ha pubblicato a sorpresa un nuovo EP intitolato "Freedom". Il nuovo EP, composto da sei canzoni, include molti featuring: Tori Kelly, BEAM, Brandon Love, Chandler Moore, Pink Sweats, Judah Smith e Lauren Walters. Questa nuova uscita della 27enne popstar canadese era giunta a due settimane dal suo precedente album, "Justice".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)