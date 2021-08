Eurovision 2022, Cattelan e Ferragni in pole per la conduzione

Come riporta Eurofestival news ci sarebbero i nomi di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni per la conduzione dell‘Eurovision Song Contest 2022 che si terrà in Italia il prossimo maggio dopo la vittoria dei Måneskin. Si tratta di due nomi da tempo nella shortlist e che del resto calzerebbero perfettamente col tipo di conduzione adatta alla rassegna: età media fra i 30 ed i 45 anni e con un’ottima conoscenza dell’inglese. In più il presentatore piemontese ha sicuramente un forte legame con la musica (oltre ad avere iniziato in radio ha condotto dieci edizioni di X Factor) mentre l’imprenditrice ed influencer legata al cantante Fedez ha costruito parte della sua fortuna sui social e garantirebbe seguito ed interazioni.