Billie Eilish: l'incredibile esibizione al 'Tonight Show

Billie Eilish torna in tv negli Usa. Nel bel mezzo della promozione di "Happier than ever", il suo ultimo album, la popstar è stata ospite dell'ultima puntata del popolare talk show americano "The Tonight Show with Jimmy Fallon". La voce di "Bad guy" ha preparato per l'occasione una spettacolare performance sulle note della canzone che dà il titolo al suo ultimo album, trasmessa durante la puntata, e si è lasciata intervistare dal padrone di casa: dal successo di "Happier than ever" al concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles che andrà in streaming su Disney+ il prossimo 3 settembre, Billie Eilish si è raccontata.