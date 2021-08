Cesare Cremonini: "Tra i non vaccinati molti ansiosi"

Mentre è impegnato con le lavorazioni del suo prossimo album di inediti, l'ideale successore di "Possibili scenari" del 2017, anche Cesare Cremonini si inserisce nel dibattito sulla campagna vaccinale e dice la sua sui no-vax. Lo fa con un tweet pubblicato sul suo account ufficiale. L'ex frontman dei Lunapop cinguetta: "Anche io (come tanti) ho amici che non si sono vaccinati. Quando ne parliamo si aggrappano a tutto ma la verità è che alcuni di loro sono dei forti ansiosi, da sempre. Chi ha questa difficoltà va aiutato, non isolato. L'informazione e una comunicazione aggressiva non giovano". Già negli scorsi giorni il cantautore bolognese aveva sensibilizzato i suoi follower sull'importanza di vaccinarsi.

