I Maneskin e Billie Eilish: ecco la loro cover live di "Bury a friend"

Come testimoniato da alcuni video condivisi come storia su Instagram dagli stessi Maneskin e da alcuni filmati realizzati dai fan presenti al concerto, il gruppo ha eseguito dal vivo una cover del brano “Bury a friend” di Billie Eilish durante alcune date del loro tour europeo. Ecco alcune clip dell'esecuzione del brano originariamente incluso in "When we all fall asleep, where do we go?", il disco di debutto della popstar californiana, che lo scorso 30 luglio ha pubblicato il suo secondo album in studio, "Happier than ever".

