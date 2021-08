Salmo a Fedez: "Non sei un artista, ma un politico"

Salmo ha replicato all'attacco di Fedez, che nel mezzo della polemica legata al concerto gratuito tenuto dal rapper sardo a Olbia lo scorso venerdì sera - per una folla compresa tra le 3 e le 4 mila persone: la cifra è stata comunicata dallo stesso Salmo - aveva accusato il collega di essersi tirato indietro di fronte all'invito a partecipare alle iniziative benefiche da lui organizzate per supportare il settore della musica dal vivo e i suoi lavoratori durante lo stop forzato. Salmo ha riservato all'ex giudice di "X Factor" parole durissime in una delle varie storie pubblicate su Instagram con le quali nelle ultime ore ha spiegato come è riuscito a organizzare il concerto sotto la ruota panoramica di Olbia. Queste le dichiarazioni di Salmo contro Fedez:

"Fedez, non ho aderito alle tue iniziative perché mi stai sul cazzo. E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però, penso tu sia un ottimo politico, sei bravissimo come politico ed è quello che devi fare, te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare delle raccolte fondi per la Sardegna, perché tu in quello sei bravissimo. Però, sono sincero, non volevo avere niente a che fare con te. Questa è la verità e vorrei chiederti se ogni volta che devo discutere con te, devo discutere con un politico o con un artista? A me sembri proprio un politico, non sei un artista".