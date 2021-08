Madonna, festa in Puglia per il suo compleanno

Mentre festeggia i suoi 63 anni in Puglia, meta di tante sue vacanze, Madonna annuncia uno "storico" accordo con Warner Music Group: si tratta di una partnership globale che comprende l'intero catalogo di musica finora registrata dalla Regina del Pop. Di fatto l'accordo vede Madonna tornare a collaborare con l'etichetta con cui aveva debuttato da giovanissima, ai tempi delle prime hit "Holiday", "Lucky Star" e "Borderline", incluse nell'eponimo album d'esordio pubblicato un anno prima del grande successo di "Like a Virgin". Intanto sui social girano diversi scatti del compleanno festeggiato in Puglia, nel resort di Borgo Egnazia, a Savelletri (Fasano). Ci sono anche video che vedono la cantante circondata da alcuni amici mentre questi le cantano "tanti auguri".

NON MADONNA CHE È VENUTA IN PUGLIA A FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO pic.twitter.com/UKxTHLhLMT — ✟riccardo✟ (@riccardochic) August 15, 2021