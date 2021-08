Eminem nella nuova serie tv di 50 Cent

Il prossimo 26 settembre debutterà in streaming sulla piattaforma StarzPlay la nuova serie tv “BMF”, di cui 50 Cent - all’anagrafe Curtis James Jackson III - è produttore esecutivo. La serie, disponibile anche in Italia, racconta le vicende della Black Mafia Family, organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di droga e al riciclaggio di denaro fondata a Detroit verso la fine degli Anni Ottanta dai fratelli Demetrius "Big Meech" Flenory e Terry "Southwest T" Flenory.

“BMF” vedrà la partecipazione di Eminem come guest star nel cast, formato da - come già annunciato - Russell Hornsby, Steve Harris, il figlio di Demetrius Flenory (Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr.), Da'Vinchi (all’anagrafe Abraham D. Juste), Michole Briana White, Ajiona Alexus, Eric Kofi-Abrefa e Myles Truitt. Come guest star appariranno anche Snoop Dogg, la rapper Kash Doll, Wood Harris, La La Anthony, Serayah.