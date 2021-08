Elettra Lamborghini mostra il lato b sui social

Mentre si rincorrono voci sulla presunta maternità, alimentate da alcuni post della stessa "regina del twerking", così come lei ama definirsi, Elettra Lamborghini torna a provocare sui social. Se per annunciare il singolo "Pistolero", tra le hit italiane dell'estate 2021, aveva scelto di mostrarsi in topless, proprio come nel video (con i capezzoli però nascosti dai pixel), stavolta la giovane rampolla mette in mostra di fronte all'obiettivo del cellulare un'altra parte del suo corpo: il lato b.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)