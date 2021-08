Madonna saluta l'Italia con un video

La 63enne popstar statunitense Madonna ha concluso la sua vacanza italiana e ha pubblicato un video di saluto sul suo profilo Instagram a bordo di un treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato, con i suoi amici, la famiglia e il fidanzato, che si conclude con le parole "Ciao Italia, ciao Puglia", affacciandosi dal finestrino del treno. Come riporta l'Ansa, la musicista di origini italiane ha preso il treno da Fasano, in provincia di Brindisi, vicino al resort di Savelletri, dove ama soggiornare. Prima di salire a bordo le è stato donato un mazzo di rose. Il viaggio inizia in musica, con alcuni chitarristi che suonano in treno per accoglierla. Poi è salita a bordo e si è seduta con il suo giovane fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams. Nei giorni scorsi, a bordo di questo treno, aveva raggiunto Lecce dove ha visitato il centro storico e il Duomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)