Travis Scott, padre per la seconda volta

Diversi magazine americani come E! News e People hanno lanciato la notizia dopo che Kylie Jenner sarebbe incinta di un altro bambino. Il padre è il rapper 30enne Travis Scott. Come aveva fatto con la primogenita, Kylie Jenner vorrebbe tenere anche questa gravidanza lontana dai riflettori: "Si sta godendo la gravidanza in privato - ha detto un insider di People - Kylie è incinta di qualche mese e passa il tempo solo con i suoi amici più stretti e con la sua famiglia". I fan hanno notato che ultimamente la guru dei trucchi sta mantenendo più privacy intorno alla sua vita personale, ad esempio non ha condiviso nessuna foto dalla sua recente festa di compleanno. I diretti interessati non hanno ancora confermato di aspettare il secondo figlio e non hanno neanche confermato di essere di nuovo una coppia, anche se da tempo girano rumors in proposito. Kylie Jenner e Travis Scott si erano messi insieme nel 2017 e il primo febbraio 2018 avevano accolto la figlia Stormi, che oggi ha quindi tre anni.