Demi Lovato: "Un giorno potrei identificarmi come trans"

Demi Lovato ha una sessualità in evoluzione. Parlando a un summit sulla rappresentazione di genere, ha infatti spiegato: "Penso che sia un percorso destinato a durare per sempre. Potrebbe arrivare il giorno in cui mi identificherò come trans. Non so cosa succederà, ma so il modo in cui mi identifico oggi e non credo che questa cosa possa cambiare da un giorno all’altro". Lo scorso maggio l'artista aveva ammesso di riconoscersi come "genere non binario" e di non identificarsi quindi né nel genere femminile, né in quello maschile. Aveva quindi identificato in "they" ("loro") il modo corretto per rivolgersi alla sua persona.

"Quando rivedo una foto o un'immagine su un red carpet, di quando avevo 17 o 18 anni o anche di appena due anni fa, mi sembra di non rivedermi. Riconosco però che ciò è parte del mio percorso", ha dichiarato qualche giorno fa a un evento sulla rappresentazione di genere. "Serve rimanere aperti e liberi… io sono una persona molto fluida, e ciò si accompagna con il modo in cui mi esprimo".