Beyoncé e Jay-Z nella nuova campagna di Tiffany

Tiffany ha scelto come protagonisti della nuova campagna dal titolo "About Love" Beyoncè e il marito Jay-Z, una delle coppie più famose e durature dello show biz. I due erano stati recentemente nominati Ambassador del famoso marchio di preziosi statunitense. Visto che a essere il massimo protagonista di questa release di Tiffany è l'amore moderno, non esistono testimonial migliori dei coniugi Carter per sponsorizzare i gioielli di Tiffany.

È la prima volta che il diamante da 128,54 carati, trovato nel 1877 nelle Kimberley Mine in Sudafrica, viene indossato in una campagna pubblicitaria. Beyoncé è la quarta donna, dopo Mrs. Whitehouse, Audrey Hepburn e Lady Gaga, a indossarlo. Il quadro di Jean-Michel Basquiat sullo sfondo si chiama “Equals Pi” e, dopo averlo acquistato da un collezionista privato, è ora di proprietà di Tiffany che probabilmente lo esporrà nella sua boutique sulla 5th Avenue di New York. Per la campagna è stato realizzato anche un filmato diretto dal regista Emmanuel Adjei in cui Beyoncé reinterpreta "Moon River”, celebre canzone del film “Colazione da Tiffany” del 1961. “About Love” uscirà il 2 settembre, mentre il film sarà disponibile dal 15 settembre sul sito di Tiffany.