Kanye West ha fatto richiesta legale di cambio nome

Kanye West, che da tempo (già dal 2018) sui social si fa chiamare “Ye”, ora ha anche inoltrato richiesta legale alla Corte di Los Angeles per cambiare ufficialmente nome. L'obiettivo? Passare appunto da da Kanye Omari West a Ye, senza cognome né middle name, per “ragioni personali”, a quanto risulta dalle carte intercettate dai magazine di gossip americani. Ye è stato anche il nome del suo ottavo album in studio uscito nel 2018, nonché una parola che compare più volte nelle Sacre Scritture. “Credo che 'ye' sia la parola più usata nella Bibbia e nella Bibbia significa 'tu'”, ha dichiarato in un'intervista nel giugno 2018. Prosegue intanto la fase di lancio del suo ultimo lavoro Donda, dedicato a sua madre scomparsa nel 2007.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018