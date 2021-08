Gli ABBA stanno per tornare

I fan, di più generazioni, sono in trepidante attesa. E’ dal 2018 che si parla di un ritorno in grande stile degli ABBA, la band svedese che negli anni Settanta ridefinì i canoni del pop mondiale: dopo tanta attesa, finalmente per il quartetto composto da Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson parrebbe essere giunto il momento di svelare definitivamente i propri piani. Sui canali social del gruppo è apparsa un messaggio che indica un titolo - “Voyage” - e una data, quella del prossimo giovedì, 2 settembre. Altre informazioni non sono state rivelate.