Kanye West ha preso fuoco alla presentazione di "Donda"

Allo stadio Soldier Field di Chicago Kanye West ha presentato il nuovo album "Donda". Si è trattato del terzo evento di presentazione del progetto, ancora non rilasciato ufficialmente sulle piattaforme. Prima che facesse il suo ingresso una sposa di bianco vestita, che molti pensano fosse Kim Kardashian, Kanye West era seduto da solo all'interno di una struttura che è stata data alle fiamme, il musicista ne è uscito indossando una tuta ignifuga ricoperta di fuoco. Si è trattato di una metafora: la casa, riproduzione della sua abitazione d'infanzia, era quella in cui viveva con la madre Donda, morta nel 2007, a cui è dedicato il nuovo progetto. L'addio della madre ha segnato la vita del rapper, che nella musica, fatta ascoltare al pubblico presente allo stadio, ha trovato una sua rivincita e rinascita.

Kanye set himself on fire tonight at the #DONDA listening event pic.twitter.com/o1xd5RarBp