Kanye West, è uscito il nuovo album "Donda"

Ye non la smette mai di stupire. Da qualche ora è stato pubblicato sulle piattaforme streaming il tanto atteso, e più volte rimandato, decimo album di Kanye West, "Donda". Ora, a distanza di solo alcune ore dalla sua uscita, un messaggio del musicista di Chicago sui suoi social media ci informa che in realtà il disco è stato pubblicato senza la sua autorizzazione, ma sua iniziativa unilaterale della sua casa discografica. Questo il messaggio di Kanye: "La Universal ha pubblicato il mio album senza la mia approvazione e ha bloccato "Jail 2" (uno dei brani in tracklist, ndr) dell'album". Tra i molti contributi presenti in "Donda" quelli di JAY-Z (su "Jail"), The Weeknd, Jay Electronica, Young Thug, lo scomparso Pop Smoke, Travis Scott, Lil Baby, Kid Cudi e altri ancora.

