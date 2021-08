Sfera Ebbasta, tour rinviato: ecco le nuove date

A seguito delle note disposizioni governative, attualmente ancora in vigore, per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, TRIDENT MUSIC si trova costretta a rinviare il tour di Sfera Ebbasta programmato per settembre e ottobre 2021. Le nuove date del tour saranno previste durante il mese di aprile 2022 e i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli. Radio105 è media partner ufficiale del tour.

NUOVO CALENDARIO:

RIMINI RDS STADIUM

9 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce l'11 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM

11 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 13 settembre 2021

12 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 14 settembre 2021

BOLOGNA UNIPOL ARENA

20 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 20 settembre 2021

ROMA PALASPORT

22 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 28 settembre 2021

EBOLI PALASELE

24 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 2 ottobre 2021

TORINO PALA ALPITOUR

26 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 21 settembre 2021

FIRENZE MANDELA FORUM

28 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 24 settembre 2021