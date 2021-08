Lady Gaga ha svelato tutti gli ospiti del disco di remix di "Chromatica"

Un mare di nomi: oltre 20 artisti coinvolti. Che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nell'edizione originale del disco. Lady Gaga ha svelato i nomi di tutti gli ospiti del disco di remix di "Chromatica", il suo ultimo album di inediti, uscito lo scorso anno in piena pandemia e ora reinciso in tutto e per tutto con la complicità di amici, colleghi, produttori e dj. La nuova versione arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming questo venerdì, 3 settembre. Tra gli altri, ci sono anche Elton John, Charli XCX, Rina Sawayama e Arca, produttore già al fianco di Björk. La tracklist completa di "Dawn of Chromatica - The remix album", questo il titolo della nuova versione del disco, è stata svelata dalla voce di "Poker face" sul suo account Instagram ufficiale.

