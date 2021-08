Incendio a Milano, Mahmood: "Sto bene, grazie a tutti. La vita è bella"

"Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l'incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella". Mahmood, con una storia su Instagram, ha voluto rassicurare i suoi fan, dopo l'incendio del grattacielo di via Antonini a Milano dove è residente. Secondo le prime ricostruzioni l'incendio sarebbe scoppiato nella parte superiore dell'edificio ma poi avrebbe colpito anche i piani più bassi: i residenti hanno spiegato che le fiamme hanno avvolto l'intera struttura nel giro di appena mezz'ora. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha escluso vittime e nessuno dei residenti è stato ricoverato in ospedale. Alla magistratura, ora, il compito di stabilire le cause dell'incendio, ancora in fase di spegnimento.