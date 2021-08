Kanye West: polemiche per le canzoni con Marilyn Manson e DaBaby

È polemica per la scelta di Kanye West di includere nel suo nuovo album, "Donda" duetti con Marilyn Manson, DaBaby e Chris Brown, tre artisti dei quali negli ultimi tempi si è parlato più per vicende extra-musicali che altro. La voce di "The beautiful people", come noto, dall'inizio dell'anno è al centro di diverse accuse - la prima delle quali fatta dall'attrice Evan Rachel Wood - di violenza sessuale e molestie psicologiche. DaBaby ha fatto parlare di sé nell'ultimo mese per alcuni commenti omofobi fatti durante la sua esibizione sul palco del Rolling Loud di Miami ("Ragazzi, se non succhiate i ca**i nel parcheggio, tirate fuori i cellulari e accendeteli", ha detto, tra le altre cose), che hanno suscitato lo sdegno di diverse popstar, da Dua Lipa a Miley Cyrus. Chris Brown, invece, che già nel 2009 venne condannato per aver aggredito l'allora fidanzata Rihanna, negli ultimi anni ha affrontato altri guai giudiziari in seguito ad accuse di violenza sulle donne.